Füchse Berlin siegen souverän gegen Aufsteiger Eisenach

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga ungeschlagen und haben auch ihre siebte Partie gewonnen. Die Füchse gewannen am Sonntag gegen Aufsteiger ThSV Eisenach klar mit 37:29 (20:13). Damit sind die Hauptstädter punktgleich mit Tabellenführer MT Melsungen weiterhin Zweiter. Beste Berliner Werfer vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle waren Mathias Gidsel mit neun Toren und Lasse Andersson mit sieben Toren.

Trainer Jaron Siewert musste auf die verletzten Kapitäne Paul Drux und Fabian Wiede verzichten, zudem fehlte der erkrankte Hakun av West Teigum. Dafür war Nationalspieler Max Beneke vom Kooperationspartner 1. VfL Potsdam dabei.

Trotz der Ausfälle starteten die Gastgeber hoch konzentriert in die Partie. Schon in den ersten fünfeinhalb Minuten konnten sich die Berliner auf 5:1 absetzen. Und sie hatten auch anschließend die Partie im Griff, erzielten immer wieder spektakuläre Tore. Sieben Tore betrug zeitweise der Vorsprung.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Berliner die Partie, nach 47 Minuten wurde die Führung durch Tim Freihöfer beim 33:23 erstmalig zweistellig. Danach wechselte Siewert viel durch und gab dem Nachwuchs eine Chance. Darunter litt zwar etwas der Spielfluss, der Sieg geriet aber nie in Gefahr.