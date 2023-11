Früherer Schmitz Cargobull-Chef Peter Schmitz (84) gestorben

Der frühere Inhaber des Auflieger-Herstellers Schmitz Cargobull, Peter Schmitz, ist tot. Er starb am 9. November im Alter von 84 Jahren in seinem Heimatort Altenberge, wie das Unternehmen am Montag in Horstmar (Kreis Steinfurt) mitteilte.

Schmitz trat 1973 als Geschäftsführer in das Unternehmen ein. Er repräsentierte damit die dritte Generation der Unternehmerfamilie. Nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 1998 war er fünf Jahre lang Vorstandsvorsitzender. Anschließend war er zehn Jahre lang Vorsitzender des Aufsichtsrats. Schmitz habe mit seinem Wissen und Engagement Schmitz Cargobull zu einem führenden Unternehmen der Branche gemacht, würdigte das Familienunternehmen das Wirken seines früheren Chefs.

Schmitz Cargobull ist nach eigenen Angaben Europas größter Trailer-Hersteller gemessen an der Anzahl der produzierten Auflieger. Im Geschäftsjahr 2022/23 (31. März) erwirtschaftete das Unternehmen mehr als 2,6 Milliarden Euro Umsatz. Hauptproduktionsstandorte in Deutschland sind Fabriken in Altenberge, Vreden und Gotha. Weltweit beschäftigt das Unternehmen, das drei Familienstämmen gehört, rund 6800 Menschen.