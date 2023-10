Früherer Regener Landrat wird Bürgermeister in Bodenmais

Mehr zum Thema

Mann wirft an Bahnhof Müllsäcke auf ICE und Zugbegleiter Ein Mann hat am Würzburger Hauptbahnhof mit Müllsäcken auf einen ICE und einen Zugbegleiter geworfen. Der Bahn-Mitarbeiter sei durch Glasscherben in einem der Säcke leicht am Arm verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 36-Jährige hatte den Zugbegleiter demnach am Sonntag zuvor beleidigt und bedroht, nachdem er einen am Bahnsteig stehenden ICE mit Müllsäcken beworfen hatte. Anschließend habe der Mann den Koffer einer jungen Frau genommen und über den Bahnsteig geschleudert. Das Gepäckstück sei dabei beschädigt worden.