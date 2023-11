Früherer Bahn-Chef wird neuer Chef-Aufseher bei Vodafone

Mehr zum Thema

Feuerwehrleute demonstrieren für Erhalt der Altersgrenze Feuerwehrleute aus ganz Nordrhein-Westfalen haben am Mittwoch vor dem Landtag in Düsseldorf für den Erhalt ihrer Altersgrenze von 60 Jahren demonstriert. Zum Auftakt einer 24-Stunden-Mahnwache kamen nach Angaben der Gewerkschaften Verdi und Komba rund 400 Beschäftigte. Sie sollten im Laufe der Mahnwache, die bis Donnerstagmittag dauern soll, immer wieder von anderen Kolleginnen und Kollegen abgelöst werden.