Frühere Landtagspräsidentin Andretta erhält Landesmedaille

Mehr zum Thema

Ex-„Die Basis“-Kanzlerkandidat erwartet keinen Prozess Der inhaftierte ehemalige Kanzlerkandidat der Partei Die Basis geht nicht davon aus, dass es gegen ihn zu einem Prozess kommen wird. Wir werden die Vorwürfe entkräften, sagte seine Anwältin Dagmar Schön am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 65-jährige Reiner Fuellmich wurde in der vergangenen Woche wegen des Verdachts auf Veruntreuung von 700.000 Euro in Untersuchungshaft genommen.