Frühere Kurkinder wünschen sich Anlauf- und Forschungsstelle

Brand an Grundschule in Haren An der Georgschule in Haren (Landkreis Emsland) ist ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Flammen schlugen auf ein angrenzendes Nebengebäude über. Verletzt wurde bei dem Brand an der Grundschule am Samstagmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. An dem Gebäude sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Wie hoch dieser genau ausfällt, konnte die Polizei am Sonntag zunächst nicht sagen. Die Polizei schließt Fremdverschulden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht aus.