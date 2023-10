Frühere Bremer Spitzenkandidatin gegen „Brötchentaste“

Mehr zum Thema

Neun Männer wegen Kokain-Schmuggels angeklagt Neun Männer müssen sich voraussichtlich ab Mitte Oktober wegen Drogenschmuggels vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Angeklagten sollen im Frühjahr versucht haben, rund 503 Kilo Kokain aus dem Hafen in Bremerhaven zu holen, wie der Sprecher des Landgerichts Bremen am Freitag sagte. Demnach kam das Containerschiff, das die Drogen transportierte, aus Panama. Manche der Angeklagten sollen im Hafen gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.

Weltkriegsgranate in Melchiorshausen erfolgreich entschärft In Melchiorshausen, einem Ortsteil der Gemeinde Weyhe im Landkreis Diepholz, ist in der Nacht zum Donnerstag eine Weltkriegsgranate entdeckt und erfolgreich entschärft worden. Bei der Sprengung seien keine Schäden entstanden, wie die Polizei Diepholz auf Twitter mitteilte.