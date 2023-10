11,7 Prozent – so hoch war die Arbeitslosenquote gemäß den Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahr 2005. Seit dieser Rekordzahl ist sie insgesamt rückläufig. Vor allem bis 2019 verringerte sie sich erheblich, danach stoppte die Corona-Pandemie die positive Entwicklung vorübergehend. 2022 lag die Quote bei 5,3 Prozent.

Momentan hat der Arbeitsmarkt zwar mit der schwachen Konjunktur und dem üblichen Knick im Sommer zu kämpfen, was sich in der Quote von 5,8 bemerkbar macht. Die Jobcenter sind allerdings zuversichtlich, dass die Arbeitslosenzahlen bald wieder sinken: Viele Schulabgänger beginnen nach den Sommerferien eine Berufsausbildung, und der Bedarf an Arbeitskräften bei den Unternehmen bleibt hoch. Markus Biercher, Chef der Regionaldirektion Nord der BA, erklärt ntv.de: „Die demografische Entwicklung wirkt sich viel stärker aus als konjunkturelle Dellen bei der Entwicklung des Arbeitsmarktes." Und auch BA-Chefin Andrea Nahles sieht den Arbeitsmarkt nach wie vor in einer „soliden Grundverfassung“.