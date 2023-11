Frühe Skisaison im Sauerland: Erste Lifte laufen ab Freitag

Im Sauerland beginnt am kommenden Wochenende ungewöhnlich früh die Skisaison. Erstmal sind nur wenige Lifte geöffnet. Aber bei frostigen Temperaturen laufen fast überall die Schneekanonen.

Mit bis zu 30 Zentimetern Naturschnee und guten Bedingungen für die Schneekanonen will Winterberg an diesem Freitag in die Skisaison starten. Einige weitere Wintersportgebiete im Sauerland planen den Saisonstart am Samstag und Sonntag. Für Langläufer seien schon jetzt mehr als 100 Kilometer Loipen gespurt, teilte die Wintersport-Arena Sauerland am Mittwoch mit. Durch den Schneefall der vergangenen Tage und die anhaltend frostigen Temperaturen sei in diesem Jahr ein ungewöhnlich früher Saisonstart möglich.

Den Anfang sollen den Plänen zufolge am Freitag vier Lifte im Skiliftkarussell Winterberg machen. Sobald noch mehr künstlicher Schnee produziert sei, sollen weitere Lifte öffnen. Insgesamt verfügt das größte Skigebiet im Sauerland über Pisten mit einer Streckenlänge von 27,5 Kilometern.

Im Skidorf Neuastenberg, im Skigebiet Bödefeld-Hunau in Schmallenberg, im Skigebiet Schlossberg/Küstelberg in Medebach und im nordhessischen Willingen sollen am Samstag die ersten Lifte für Skifahrer und Rodler laufen.