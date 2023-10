Frühbronzezeitliche Beile komplett geschmiedet

Mehr zum Thema

Vor OB-Wahl in Bitterfeld: SPD für Anstrengung gegen AfD Kann die AfD erstmals eine Oberbürgermeisterwahl gewinnen? Das entscheidet sich am Sonntag in Bitterfeld. Die SPD im Bundestag fordert eine gemeinsame Kraftanstrengung gegen die Partei.

Neue Verbandsmitglieder stellen in Halberstadt aus Der Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Sachsen-Anhalt begrüßt 27 neue Mitglieder mit einer Ausstellung in Halberstadt. Nach der Vernissage von generell frisch in der Martini-Kirche soll die Präsentation bis 3. Dezember gezeigt werden. Zu sehen sind der Kuratorin Ilka Leukefeld zufolge Gemälde, Grafiken, Zeichnungen, Collagen, Objekte, Fotografien, Reliefs, Installationen, Skulpturen sowie Plastiken aus Keramik und Metall.