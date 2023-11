Frostiges Wetter erwartet: Glatteis in der Nacht möglich

Mehr zum Thema

Mann bedroht Rettungskräfte und Polizei mit Säbel Ein Mann hat in Neukloster im Landkreis Nordwestmecklenburg Rettungskräfte und Polizisten mit einem Säbel bedroht. Die Beamten versuchten, den Mann mit Reizstoff zu stoppen, was aber nicht gelang, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schließlich konnten Spezialeinsatzkräfte den 43-Jährigen am Montag überwältigen. Der Mann sei leicht verletzt worden und habe unter Rauschmitteln gestanden. Er wurde in eine Klinik eingewiesen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler den Angaben zufolge vier Säbel. Bevor es zum Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei gekommen war, hatte der Mann über einen Notruf angekündigt, sich etwas antun zu wollen, wie die Beamten mitteilten.