Frost und leichter Schneefall in Thüringen

Es bleibt am Sonntag winterlich in Thüringen: Es gibt Frost, örtlich Glätte und kann am Ersten Advent bis zum Mittag leicht schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zu drei Zentimeter Neuschnee seien möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus ein Grad, im Bergland bei minus fünf bis null Grad.

In der Nacht zum Montag fallen die Werte auf bis minus sechs Grad. Am Montag bleibt es voraussichtlich stark bewölkt und trocken, bei ähnlichen Temperaturen wie am Sonntag. Ab dem Abend kann es örtlich etwas schneien. Am Dienstag kann es laut DWD gelegentlich regnen, bei etwas milderen null bis vier Grad, im Bergland um null Grad.