Frost und leichter Schneefall in Sachsen-Anhalt

MBC kassiert beim 81:86 gegen Hamburg vierte Heimniederlage Die Basketballer von Syntainics MBC haben die vierte Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Die Weißenfelser verloren am Samstag gegen Veolia Towers Hamburg mit 81:86 (38:51) und bleiben damit im unteren Tabellendrittel. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Aleksander Dziewa (17), Aljami Durham, Mark Hughes (je 13), Jonas Wohlfahrt-Bottermann (12) und Vincent King (11). Für die Hausherren erzielten Diante Baldwin (25), Charles Callison (14), Stephon Jelks (12) und John Bryant (10) die meisten Punkte.