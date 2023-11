Frost und Glätte in der Nacht in Thüringen: tagsüber wolkig

Mehr zum Thema

Überstunden für die Auszahlung der Agrarförderung Viele Landwirtschaftsbetriebe in Thüringen kalkulieren mit der Agrarförderung der Europäischen Union. In diesem Jahr müssen sie auf das Geld länger warten als sonst. Und die Verwaltung bereitet sich auf viel Arbeit vor Silvester vor.

Teilweise wieder mehr Masken zum Schutz in Krankenhäusern Die Covid-19-Infektionszahlen steigen erneut. Zum Schutz sollen sich in einigen Kliniken in Mitteldeutschland Patienten, Besucher und Personal wieder häufiger Masken überziehen.