Frost, Schnee und Dauerregen

In Südbayern wird es in der Nacht zum Sonntag frostig und teilweise rutschig: Örtlich kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe und Reif kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In Teilen des Freistaats kann es auch Schnee geben: Über das Wochenende sind in den Alpen und im Bayerischen Wald oberhalb von 800 bis 1000 Metern bis zu fünf Zentimeter, in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter und in den Allgäuer Alpen und höheren Lagen des Bayerwaldes bis zu 15 Zentimeter Schnee angesagt.

Im Laufe des Sonntags soll die Schneefallgrenze auf über 1500 Meter ansteigen. In niedrigeren Lagen der westlichen Alpen kann es ab Sonntagvormittag zudem stark regnen, insbesondere im Oberallgäu, wo der DWD Dauerregen mit 60 bis 90 Litern pro Quadratmeter binnen 48 Stunden erwartet, in Staulagen sogar noch mehr.