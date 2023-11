Frost in der Nacht: Die Wetteraussichten für Bayern

Mehr zum Thema

Rekordumsatz bei Sixt: Erstmals mehr als eine Milliarde Der Autovermieter Sixt hat erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in einem Quartal gemacht. Die Erlöse stiegen um gut 13 Prozent auf knapp 1,13 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn gab allerdings im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 183 Millionen Euro nach, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte die allgemeine Fahrzeugknappheit Sixt hier noch Rückenwind gegeben.