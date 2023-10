„Frosch-Club“-Prozess: Videos noch nicht beim Gericht

Mehr zum Thema

Dardai über Winkler: „Muss viel arbeiten“ Trainer Pal Dardai sieht nach der Vertragsverlängerung von Nachwuchsprofi Marten Winkler noch viel Nachholbedarf bei dem 20 Jahre alten Angreifer. Nicht wenig, sondern viel muss er arbeiten, sagte der Coach des Berliner Fußball-Zweitligisten am Freitag in der Hauptstadt: Defensives Verhalten komplett.

CDU-Chef Merz dringt auf Verbote radikaler Organisationen Angesichts von Gewalt und Israel-Hass unter anderem bei pro-palästinensischen Demonstrationen dringt CDU-Chef Friedrich Merz auf ein rasches Vorgehen von Politik und Behörden gegen radikale Organisationen. Ich hoffe sehr, dass es jetzt sehr schnell zu entsprechenden Verboten vor allem von Organisationen kommt, das hätte eigentlich schon längst stattfinden müssen, sagte er am Freitag nach dem Besuch eines jüdischen Gymnasiums in Berlin. Es werden Betätigungsverbote auszusprechen sein für bestimmte Personen, führte er aus. Nötig seien zudem Demonstrationsverbote.