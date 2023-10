Frontalzusammenstoß nach Überholvorgang: Drei Verletzte

Mehr zum Thema

Wohnhaus und Scheune abgebrannt in Wurmannsquick In Niederbayern sind ein Wohnhaus und eine Scheune abgebrannt. Die Bewohner des Wohnhauses haben am frühen Sonntagmorgen in Wurmannsquick (Landkreis Rottal-Inn) das Gebäude selbstständig verlassen können, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zum aktuellen Zeitpunkt kann der Brandort von der Polizei noch nicht betreten werden, da die Löscharbeiten noch nicht abgeschlossen sind sagte die Sprecherin weiter. Demnach waren Brandursache und Schadenshöhe zunächst unklar. Verletzt wurde bisher niemand.

Topspiel in Dortmund: Tuchel muss Kimmich-„Lösung“ finden Joshua Kimmich sieht zur Unzeit seine erste Rote Karte in der Bundesliga. Der „Schlüsselspieler“ fehlt den Bayern in Dortmund. Reicht's für Goretzka? Immerhin: Ein Topmann ist zurück.