Frontalzusammenstoß nach Flucht von Geldautomatensprengung

Warnung vor Windböen und regnerischer Start in die Woche Es wird ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag in vielen Teilen Baden-Württembergs vor Windböen gewarnt. Betroffen sei der Norden sowie der Raum rund um Freiburg. Das zuvor angekündigte stürmische Wetter habe in der Nacht zum Samstag vorerst keine großen Schäden angerichtet, ergab eine Rundfrage bei den Polizeien des Bundeslands.