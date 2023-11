Frontalzusammenstoß mit Verletzten: darunter vier Kinder

Mehr zum Thema

Leonhardifahrten in Bayern Zu Ehren des Heiligen Leonhardi sind Menschen an mehreren Orten in Bayern am Montag durch die Straßen gezogen. Rund 300 Pferde und 70 teils historische, festlich geschmückte Tafel- und Truhenwagen waren bei der wohl bekanntesten Wallfahrt in Bad Tölz angemeldet, die 2017 als immaterielles Kulturerbe der Unesco in das deutsche Verzeichnis aufgenommen worden war. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx nahm ebenfalls an der Wallfahrt teil und feierte einen Freiluftgottesdienst auf dem Kalvarienberg.