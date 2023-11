Frontalunfall: 40-Jährige stirbt an Folgen

Eine 40 Jahre alte Frau ist an den Folgen eines Frontalunfalls im Krankenhaus gestorben. Am Freitagvormittag hat ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Wagen auf der L170 bei Kremmen (Ortsteil Charlottenau) einen anderen überholt und ist dabei mit einem dritten entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau wurde vor Ort reanimiert und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie gestorben ist. Ihre 13-jährige Beifahrerin und der 53-jährige andere Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Straße war fünf Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt. Zuvor berichtete die Märkische Allgemeine Zeitung.