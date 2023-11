Fröhlich vom Erfolg des „Die drei ???“-Podcasts überrascht

Mehr zum Thema

Berlin beim Ausbau von Ladeinfrastruktur im Mittelfeld Bei der Suche nach öffentlichen Ladepunkten haben es Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos in Berlin etwas leichter als im bundesweiten Durchschnitt. Rund 19 Elektroautos müssen sich in der Hauptstadt einen Ladepunkt teilen, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts und der Bundesnetzagentur am Montag mitgeteilt hat. Bundesweit kommt ein Ladepunkt auf rund 21 E-Autos. Darunter fasst der VDA sowohl batterie-elektrische Antriebe (BEV) als auch Plug-in-Hybride.