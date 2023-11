Fritzi Haberlandt flippt aus: „Ich freu' mich riesig!“

Mehr zum Thema

Vida weiter Vorsitzender von BVB/Freie Wähler Durch den Wechsel des Abgeordneten Zeschmann zur AfD-Fraktion sind die Abgeordneten von BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag in schweres Fahrwasser geraten. Der Vorsitzende Vida hält dennoch an seinem ehrgeizigen Ziel für die Landtagswahl fest.