Frisch will nach Abwahl in Landtag und Partei bleiben

Mehr zum Thema

Radikalisierung in AfD-Fraktion: Frisch äußert sich Tag zwei nach dem so gar nicht reibungslosen Führungswechsel in der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion. Der abgewählte Vorsitzende möchte sich äußern, für den Politikwissenschaftler Jun passen die Geschehnisse in eine seit Jahren andauernde Entwicklung.

Unfall mit Lkw endet für Autofahrer tödlich Ein Autofahrer ist nach einem Unfall mit einem entgegenkommenden Lastwagen im Landkreis Bernkastel-Wittlich an seinen Verletzungen gestorben. Der Wagen des 32-Jährigen war am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Lkw zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle nahe der Ortschaft Salmtal. Der 37 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.