Frisch und Schmidt zu Abwahl und Fraktionsaustritt

Nach seiner Abwahl als Vorsitzender der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion wird sich Michael Frisch an diesem Freitag (12.00 Uhr) in Mainz äußern. Der 66-Jährige möchte gemeinsam mit seinem Parteikollegen Martin Louis Schmidt auch erklären, warum sich die beiden zudem für einen Austritt aus der Fraktion entschieden haben. Bei einer Fraktionssitzung am Mittwoch war der 46-jährige Jan Bollinger zum neuen Fraktionschef gewählt worden, anschließend waren Zerwürfnisse zwischen Frisch und Bollinger deutlich geworden.

Bollinger warf Frisch vor, demokratisch gefällte Entscheidungen und vereinbarte Wahlen nicht akzeptieren zu können und forderte Frisch und Schmidt auf, ihr Landtagsmandat abzugeben. Frisch wiederum warf Bollinger Vertrauensbruch vor, Absprachen seien nicht eingehalten worden. Bollinger hatte Frisch 2022 bereits an der Spitze der Landespartei abgelöst. Nach dem Austritt von Frisch und Schmidt zählt die AfD-Fraktion im Landtag in Mainz nur noch sechs Mitglieder.