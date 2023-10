Matthew Perry sei mutmaßlich in einem Whirlpool ertrunken – so berichtet es NBC News und beruft sich auf einen Vertreter des Schauspielers und eine Quelle in der Strafverfolgungsbehörde. Demnach sollen nach einem Notruf am Samstagnachmittag Ersthelfer Perry in seinem Haus in Pacific Palisades tot aufgefunden haben.

Es bestehe kein Verdacht auf Fremdeinwirkung, das berichten NBC News und LA Times übereinstimmend. Mehr Details sind zu der Todesursache jedoch bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen sollen noch andauern.

Lese-Tipp: Prominente Todesfälle 2023: Diese Stars starben bereits in diesem Jahr