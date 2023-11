Freund zu Müller-Vertrag: „Muss für alle Seiten passen“

Mehr zum Thema

Gut 1000 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demon in München Gut 1000 Menschen sind nach Polizeiangaben am Freitagabend in München zu einer pro-palästinensischen Kundgebung zusammengekommen. Die Demonstration begann bei Schneegestöber mit rund 500 Menschen am Odeonsplatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Später setzte sie sich mit inzwischen gut doppelt so vielen Teilnehmern in Richtung Mariahilfplatz fort. Die Demonstranten forderten unter anderem einen Waffenstillstand im Nahostkonflikt.

Mann geht auf 56-Jährigen mit Stichwaffe los Ein 38-Jähriger hat auf einem Campingparkplatz bei Sulzemoos im Landkreis Dachau mit einer Stichwaffe einen 56-Jährigen angegriffen. Das Opfer erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er war kurz vorher mit dem 38-jährigen Niederländer in Streit geraten, als dieser die Waffe zückte. Mehrere Personen, die durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auch er trug am Donnerstag leichte Verletzungen davon, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ das Amtsgericht München einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann.