Freiwillige bei Kronacher Archäologie-Projekt

Die Salierzeit geht auf das ostfränkische Geschlecht der Salier zurück, das von 1024 bis 1125 Könige und Kaiser stellte. Ihre Stammgebiete lagen am Rhein. Wie also kam der salische Baustil in eine damals entlegene Gegend, die weit enfernt vom Rhein lag? Das ist eine der vielen Fragen, die die archäologischen Funde bei Kronach aufwerfen. Eine Fachtagung im kommenden Jahr soll tiefere Einblicke in die Bewertung der Funde liefern und auch zum Ausmaß der Siedlung.

Dass freiwillige Helferinnen und Helfer an archäologischen Projekten im Freistaat beteiligt sind, ist nach Auskunft des Landesamts für Denkmalpflege eher selten der Fall. Der Großteil der archäologischen Untersuchungen in Bayern sind Rettungsgrabungen im Zuge von Baumaßnahmen und werden von professionellen Grabungsfirmen übernommen, teilte eine Sprecherin mit. Dennoch gebe es immer mal wieder Lehr- oder Ehrenamtsgrabungen, die aber stets unter fachlicher, archäologischer Leitung stünden.

Das ehrenamtliche Engagement für die Bodendenkmalpflege habe in Bayern eine lange Tradition. Privatpersonen, Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger, Arbeitskreise und Vereine leisten ehrenamtlich einen wichtigen Beitrag für die Erfassung, Erhaltung und Vermittlung des archäologischen Erbes des Freistaats. Im konkreten Fall Kronach arbeiteten Kommune, freiwillige Helfer und das Landesamt für Denkmalpflege in enger Abstimmung miteinander, versicherten alle Beteiligten.

Und wie soll es konkret für die Fundamente der beiden Saliertürme in Kronach weitergehen? Die Grabung diente Dokumentationszwecken, die Fundamente sind inzwischen wieder professionell überdeckt worden. Förtsch würde an der Stelle der Funde gerne ausführlich informieren, etwa mit Tafeln: Das ist unsere Geschichte, das ist interessant und wichtig, sagte er. Und sie gibt uns immer noch Rätsel auf.