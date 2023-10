Freiwillig helfen – das ergibt für alle Sinn

Mehr als 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen. Doch es wird noch mehr Hilfe benötigt. Zudem stärken Menschen, die freiwillig und ohne Bezahlung etwas für das Allgemeinwohl tun, jede Gesellschaft. Weil dm findet, dass alle, die sich für zukunftsweisende Projekte einsetzen, Unterstützung verdienen, hat das Unternehmen im Mai rund 3.000 Projekte gefördert. In den mehr als 2.000 dm-Märkten konnten jeweils zwei Partnerprojekte ihr Engagement präsentieren. Fast zwei Wochen lang hatten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mit ihrer Stimme darüber zu entscheiden, ob ein Projekt mit 400 oder mit 600 Euro gefördert wird. Pro dm-Markt kam so eine Spendensumme von 1.000 Euro zusammen.