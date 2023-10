Freitreppe am Berliner Humboldt Forum soll gebaut werden

Mehr zum Thema

Wasserhaushalt: Grüne stellen Positionspapier vor Der Braunkohlebergbau sorgt seit vielen Jahren für eine Störung des Wasserhaushaltes im Einzugsgebiet der Spree. Die Fraktionen der Bündnisgrünen in Berlin, Brandenburg und Sachsen haben aus ihrer Sicht notwendige Maßnahmen in einem Positionspapier zusammengefasst.

49-Millionen-Euro-Coup in Berlin: Angeklagter will aussagen Die Täter sind mit Schlüsseln ausgestattet. Im Tresorraum plündern sie 295 Schließfächer, entkommen mit Luxusuhren, Schmuck, Edelmetall. Die Beute ist bis heute verschwunden. Fünf Männer stehen nun vor Gericht.