Freitag wird sehr warm in Sachsen-Anhalt: Abends Schauer

Regen und vereinzelte Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Sachsen-Anhalt. Dabei startet der Tag bewölkt, wie der DWD am Freitag mitteilte. Vom Wittenberger Raum bis zum Burgenland gibt es noch vereinzelte heitere Abschnitte. Im Verlauf des Tages fällt örtlich Regen, am Abend entwickeln sich regional Schauer. Auch Gewitter schließen die Meteorologen nicht aus. Mit Höchstwerten von 24 bis 27, im Harz 21 bis 24 Grad, wird es sehr warm.

Nachts ziehen die Regenfälle ab, die Wolken bleiben aber. Zum Morgen hin lockert es auf. Die Temperaturen kühlen auf 14 bis 10 Grad ab. Der Samstag bringt einen Wechsel von Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei 19 bis 21, im Harz 16 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Sonntag ist mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad. Am Sonntag gibt es im Süden von Sachsen-Anhalt einen Sonne-Wolken-Mix, im Norden ist die Bewölkung dichter. Bei 17 bis 23 Grad bleibt es trocken.