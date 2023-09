Freitag wird bedeckt und regnerisch

Nach ein paar spätsommerlichen Tagen wird es am Freitag in Berlin und Brandenburg bedeckt und regnerisch. Der Tag beginnt stark bewölkt, nur in der Lausitz ist es anfangs heiter, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen vorhersagte. Im Tagesverlauf kommt von der Prignitz im Nordwesten her örtlich leichter Regen. In Berlin und bis in den Süden von Brandenburg kommt es am Abend gebietsweise zu Schauern. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend bewölkt. Im Süden Brandenburgs gibt es noch kurzzeitig Regenschauer. Die Tiefstwerte erreichen 15 bis 10 Grad. Der Samstag bleibt zunächst bewölkt, bringt im Tagesverlauf aber auch immer mehr heitere Abschnitte. Es bleibt weitgehend trocken. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 21 Grad weht am Mittag und Nachmittag ein mäßiger Westwind.

Bei wenigen Wolken in der Nacht ziehen zum Sonntagmorgen dichtere Wolkenfelder auf. Vereinzelt bilden sich flache Nebelfelder. Die Temperaturen fallen auf frische 10 bis 7 Grad. Das Wetter bleibt wechselhaft am Sonntag. Stellenweise ist mit Regen zu rechnen. Es weht schwach bis mäßig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 bis 21 Grad.