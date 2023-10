Laut einer ADAC-Auswertung der Unfallzahlen von Januar 2004 bis 2016 zeigen, dass es an Tagen, die auf einen Freitag, den 13. fielen, nur geringfügig mehr Unfälle mit Personenschäden als an den anderen Freitagen. An allen Freitagen während der zwölf untersuchten Jahre ereigneten sich durchschnittlich 991 Unfälle mit Personenschäden. An den 23 Freitagen, die auf den 13. fielen, kam es im Durchschnitt zu 995 Unfällen.

Ähnliche Zahlen präsentiert die Gothaer-Versicherung. Bei Schäden lag Freitag, der 13. sogar leicht unter dem Durchschnitt. „Nehmen wir die letzten beiden ‚Unglückstage‘: Am Freitag, den 13. September 2019, verzeichneten wir 425 Schäden im Privatkundensegment, am Freitag, den 13. Dezember 2020, 455 Stück. Ein durchschnittlicher Freitag lag 2019 aber bei 615 Schadenfällen. Es sieht also eher so aus, als wären die Deutschen am Freitag, den 13. vorsichtiger als sonst“, erklärt Tobias Eichholz vom Gothaer-Schaden-Controlling.