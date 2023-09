Freisprüche aufgehoben: Angebliche Gruppenvergewaltigung

Mehr zum Thema

45-Jährige randaliert betrunken im Linienbus und schläft ein Eine 45-Jährige hat in Hilchenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) volltrunken in einem Linienbus randaliert und zwei Fahrgäste leicht verletzt. Die Frau habe bei der Fahrt am Dienstag keine gültige Fahrkarte gehabt und dann zunehmend aggressiv versucht, Geld von anderen Passagieren zu bekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Polizei eintraf, war die Frau hinten im Bus eingeschlafen. Die Beamten weckten sie, woraufhin sie erneut sehr aggressiv wurde, herumschrie und um sich trat. Die Polizisten legten ihr Handschellen an. Sie kam auf die Wache, wo ein Alkoholtest drei Promille ergab. Sie blieb dort zur Ausnüchterung.