Freisinger Bischofskonferenz tagt in München

RTL

Ein-Euro-Radlticket startet: Aber mit vielen Einschränkungen Ein Euro pro Fahrt: So viel kostet die Mitnahme eines Fahrrads vom 10. Dezember an in Regionalzügen und S-Bahnen in Bayern - egal wie weit, egal wie oft man umsteigen muss. Es gibt aber viele Haken.

Familien-Skipass in anderen Ländern oft teurer Im Dezember beginnt in vielen Skigebieten die Saison. In Zeiten knapper Familienkassen stehen viele vor der Frage, wie teuer der Tagesausflug oder Urlaub wird. In Deutschland ist es vergleichsweise günstig - dafür sind Skigebiete kleiner als in den Alpen.