Freimarktsumzug mit mehr als 130 Gruppen in Bremen

Merz fordert Muslime zur Anerkennung Israels auf CDU-Chef Friedrich Merz hat die Musliminnen und Muslime in Deutschland aufgefordert, sich ohne Wenn und Aber zum Existenzrecht des Staates Israels zu bekennen. Dann sind sie notwendige Gesprächspartner für uns, damit wir in diesem Land friedlich zusammenleben, sagte Merz am Samstag in Braunschweig auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU).