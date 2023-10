Freiheit und Lächeln: Italien als Buchmessen-Gastland 2024

Mehr zum Thema

Eingreifreserve schöpft 3,5 Millionen Euro aus Straftaten ab Rund 3,5 Millionen Euro an unrechtmäßigen Gewinnen aus Straftaten hat die Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt vergangenes Jahr abgeschöpft und sichergestellt. Das teilte das Justizministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Eingreifreserve übernimmt bestimmte Verfahren für die Staatsanwaltschaften in Hessen, beispielsweise zu Geldautomatensprengungen, Waffenhandel, Schleuserkriminalität und internationalem Rauschgifthandel.