Freigabe der südlichen Salzbachtalbrücke im Zeitplan

Netzwerk von falschen Polizisten: 34-Jähriger in U-Haft Im Rahmen von Ermittlungen gegen ein Netzwerk von falschen Polizeibeamten hat die Polizei einen Mann aus Südhessen festgenommen. Der 34-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei in Frankfurt am Freitag mit. Die Polizei ermittelt seit fünf Jahren gegen das Netzwerk, bei dem die Täter von Callcentern aus der Türkei beauftragt wurden. Über 30 Menschen wurden seitdem unter anderem im Rhein-Main-Gebiet verhaftet. Am Donnerstag nahmen die Beamten außer dem 34-Jährigen auch zwei weitere Männer aus Nordrhein-Westfalen fest. Dort fanden sie bei Durchsuchungen unter anderem Schmuck mit einem geschätzten Gesamtwert von 850.000 Euro, Edelmetalle sowie knapp 88.000 Euro Bargeld.