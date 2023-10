Freier Eintritt für Dauerkarteninhaber in anderen Zoos

Mehr zum Thema

Zentralrat sieht neue Dimension des Judenhasses an Schulen Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt eine neue Qualität antisemitischer Stimmungen in Schulen. Der offene Antisemitismus an deutschen Schulen ist für uns leider nicht überraschend, erklärte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Das Problem sei leider lange bekannt. Die aktuelle Unterstützung des grausamen Terrors der Hamas in Israel, die eine neue Dimension des Judenhasses an deutschen Schulen aufzeigt, ist aber dennoch ein Schock.

Drogenhandel: Neun Festnahmen binnen Stunden in Hannover Bei einem Einsatz zur Bekämpfung des Drogenhandels hat die Polizei in Hannover binnen weniger Stunden neun Menschen festgenommen. Mehrere der Täter mussten sich nach den Kontrollen am Dienstag einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht stellen. Alle handelten den Angaben zufolge in der Innenstadt von Hannover mit Kokain.