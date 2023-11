Freie Wähler wollen Fraktion bleiben und reichen Klage ein

Ein Freie-Wähler-Abgeordneter verlässt seine Fraktion und wechselt im Landtag zur AfD. Deshalb verlieren die Freien Wähler ihren Status als Fraktion. Das wollen sie aber nicht hinnehmen.

Die Freien Wähler im Landtag wollen nach dem Wechsel ihres Abgeordneten Philip Zeschmann zur AfD mit einer Eil-Verfassungsklage den Status als Fraktion behalten. Sie kündigten am Mittwoch einen Eilantrag an das Landesverfassungsgericht an. Über ein Organstreitverfahren solle der Erhalt als Fraktion durchgesetzt werden. Wir sind es unseren Wählern, Unterstützern und Mitarbeitern schuldig, alles dafür zu geben, dass wir mit vollen parlamentarischen Rechten weitermachen können, sagte der bisherige Fraktionschef Péter Vida.

Der Landtag ist der Ansicht, der Austritt von Zeschmann aus der Fraktion von BVB/Freie Wähler führe dazu, dass die im Fraktionsgesetz geforderte Stärke von fünf Mitgliedern nicht mehr gegeben ist. Vida beruft sich dagegen auf einen Passus, nach dem nach einer Landtagswahl eine Fraktion auch mit fünf Prozent der Zweitstimmen und vier Sitzen gebildet werden kann. Das trifft nach Prüfung des Landtags in diesem Fall nicht zu und ist nur selten anwendbar.

Die Abgeordneten der Freien Wähler sehen darin nach eigenen Angaben eine Verletzung der Rechte einer Fraktion aus Artikel 67 der Landesverfassung. Es liegt verfassungsrechtlich auf der Hand, dass man nicht schlechter gestellt werden kann, wenn man statt der vier sogar fünf Sitze errungen hat und im späteren Verlauf auf vier Sitze absinkt, argumentierten die Freien Wähler.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hatte den Freien Wählern am Dienstag mitgeteilt, dass sie ihren Status als Fraktion verloren haben. Für die vier Abgeordneten gelten laut Landtag die Regeln für Fraktionslose. Die Freien Wähler waren 2019 mit fünf Prozent und fünf Mitgliedern in den Landtag eingezogen.

Zeschmann hatte am Montag seinen Austritt aus der Fraktion von BVB/Freie Wähler angekündigt. Am Dienstag wechselte er zur AfD im Landtag, die ihn einstimmig aufnahm. Er gab als Grund für den Austritt an, dass der bisherige Fraktionschef Vida Intrigen veranlasst habe. Vida warf Zeschmann vor, er wolle mit dem Wechsel eine bessere Ausgangsposition für die Landtagswahl haben. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Im September nächsten Jahres wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.