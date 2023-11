Freie Wähler sehen sich als Fraktion: Dissens mit Landtag

Mehr zum Thema

„Görli zaunfrei“: „Haben einen Megaschiss vor dem Zaun“ Vor zehn Jahren sorgten vor allem Drogendealer für Ärger über den Görlitzer Park in Kreuzberg. Inzwischen lockt die gesamte Umgebung Drogensüchtige und Obdachlose an. Bewohner leiden stärker denn je. Einen Zaun um den Park hält eine Initiative aber für falsch.

Fröhlich vom Erfolg des „Die drei ???“-Podcasts überrascht Hörspiel-Star Andreas Fröhlich (58) ist über den Erfolg seines Podcasts über die Serie Die drei ??? verblüfft. Dass unser - zugegeben - etwas nerdiger Podcast so gut angenommen wurde und so viele Fans im Netz hat, hatte mich schon überrascht, sagte Fröhlich über sein Projekt Haschimitenfürst - Der Bobcast in Zusammenarbeit mit Hörspielmacher Kai Schwind. Mit rund fünf Millionen Downloads und Streams sowie fast 300.000 Abrufen pro Monat gehört der Bobcast zu den reichweitenstärksten deutschen Podcasts.