Freie Wähler könnten erstmals in Hessens Landtag einziehen

Wenige Tage vor der Landtagswahl kann die CDU laut einer Umfrage ihren Vorsprung ausbauen. SPD und Grüne lassen dagegen Federn. Womöglich ändert sich im Landesparlament das politische Farbenspiel.

Erstmals könnten die Freien Wähler laut dem neuen Hessen-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung den Sprung in den hessischen Landtag schaffen. Die Partei gewinnt im Vergleich zur Insa-Umfrage von Mitte September einen Prozentpunkt dazu und kommt damit auf fünf Prozent. Bislang haben die Freien Wähler nur in zwei benachbarten Bundesländern die Fünf-Prozent-Hürde überwunden: in Rheinland-Pfalz sowie in Bayern, wo an diesem Sonntag (8.10.) genauso wie in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird.

Die in Wiesbaden derzeit mit den Grünen regierende CDU gewinnt im Hessen-Trend (Mittwoch) im Vergleich zur Insa-Umfrage von Mitte September zwei Prozentpunkte hinzu, kommt auf 31 Prozent und baut somit ihren Vorsprung aus. Die SPD (16 Prozent) verliert dagegen gleich vier Prozentpunkte. Die Grünen (16 Prozent) müssen der Befragung zufolge einen Verlust von drei Prozentpunkten hinnehmen.

Die Linke (vier Prozent) und die AfD (16 Prozent) verbessern sich um je einen Prozentpunkt. Damit flöge die Linke dennoch nach 15 Jahren aus dem Landtag. Die FDP verliert in der Umfrage einen Punkt und muss mit fünf Prozent ebenfalls um ihren Wiedereinzug ins Parlament bangen. Sonstige Parteien erreichen zusammen sieben Prozent. Das sind drei Punkte mehr als bei der Befragung Mitte September.

Schwarz-Grün in Hessen kommt aktuell mit zusammen 47 Prozent auf eine parlamentarische Mehrheit. Für Schwarz-Rot würde es laut der Umfrage ebenso reichen. Insa-Chef Hermann Binkert sagte der Bild-Zeitung: Die CDU sei fast so stark wie SPD und Grüne zusammen. Ohne und gegen die CDU kann keine Regierung gebildet werden. Es gibt einen Dreikampf zwischen Grünen, SPD und AfD um Platz zwei.

Für den Insa-Hessen-Trend wurden vom 25. September bis zum 2. Oktober 2023 in Hessen 1000 Bürger online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten.