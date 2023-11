Freie Wähler: Gericht bestätigt Antrag auf Verfassungsklage

Mehr zum Thema

Stadtführer mit Axt löst Polizeieinsatz in Fürstenwalde aus Ein kostümierter Stadtführer hat in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten alarmierten am Mittwochvormittag die Polizei, weil sie einen vermummten Mann mit einer Axt im Stadtgebiet bemerkten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurz darauf fanden die Polizisten den Mann. Er stellte sich als Stadtführer heraus, der gerade einer Gruppe eine historische Führung in einem Kostüm gab. Nach kurzer Zeit klärte sich demnach die Situation und der Stadtführer konnte die Führung fortsetzen. Zuvor hatten die Märkische Oderzeitung und der rbb berichtet. Demnach will der Stadtführer nun die Polizisten zu einer Tour durch die Altstadt einladen und sich nochmals mit ihnen über das Geschehen austauschen.