Freie-Wähler-Fraktion vor unklarer Zukunft

Woidke informiert Kommunen über Finanzmittel für Flüchtlinge Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) informiert die Landräte und Oberbürgermeister nach der Ministerpräsidentenkonferenz über Finanzmittel für Flüchtlinge. Bei ihrem Treffen am Montag waren sich die Länderchefs einig, dass der Bund angesichts der Lage mehr Geld als zunächst geplant geben soll. Woidke will mit den Vertretern der Kommunen am Dienstag in Potsdam (Pk 12.00 Uhr) über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens sprechen.