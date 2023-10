Freie Wähler enttäuscht: Ziel bleibt Einzug in Landtag

Mehr zum Thema

Faeser lässt Zukunft als SPD-Landesvorsitzende offen Die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser hat nach dem enttäuschendem Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Hessen ihre Zukunft als Chefin der Landespartei offen gelassen. Auf die Frage, ob sie Vorsitzende der hessischen SPD bleibe, sagte sie am Sonntagabend im ZDF: Das werden wir sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Unsere Partei steht sehr solidarisch zusammen. Es zeichne die SPD aus, gerade in Krisenzeiten zusammenzustehen. Wir gewinnen gemeinsam, aber wir verlieren auch gemeinsam, sagte Faeser.

SPD-Chef Klingbeil räumt „zwei Niederlagen für die SPD“ ein SPD-Chef Lars Klingbeil hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen unumwunden eingeräumt. Das sind zwei Niederlagen für die SPD, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Wir hatten für was anderes gekämpft, ich hatte mir was anderes erhofft. Er gratulierte CDU und CSU jeweils zu Platz eins.