Freie-Wähler-Chef Aiwanger nach erster Prognose zufrieden

Dobrindt: Haben stabilen Regierungsauftrag in Bayern Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sieht nach den Prognosen zur bayerischen Landtagswahl einen klaren Regierungsauftrag für die CSU. Die Koalition ist bestätigt worden, sagte Dobrindt am Sonntagabend in der ARD. Die CSU habe in den vergangenen Wochen noch einmal zulegen können. Und deswegen liegt der Regierungsauftrag ja eindeutig bei der CSU. Dobrindt sprach von einem guten Ergebnis.