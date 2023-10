Freiburgs Lienhart will Lauf auch im Europapokal fortsetzen

Der SC Freiburg besitzt nach den ersten beiden Spielen in der Europa League eine ordentliche Ausgangslage fürs Weiterkommen. Auch Verteidiger Philipp Lienhart erwartet nun zwei Schlüsselspiele.

Verteidiger Philipp Lienhart will im Europa-League-Spiel mit dem SC Freiburg beim FK TSC Backa Topola (Donnerstag, 18.45 Uhr/RTL+) seinen guten Lauf fortsetzen. Ich hatte in den letzten Spielen mit meinen Mannschaften das Glück zu gewinnen, und mit Erfolgserlebnissen regenerieren die Beine besser und schneller, sagte der 27-Jährige am Mittwochabend und hofft auf einen Einsatz in der Startelf.

Mit der österreichischen Nationalmannschaft hatte Lienhart zuletzt die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland geschafft und anschließend mit Freiburg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum gewonnen. In die Vorrunde des Europapokals ist der Sport-Club mit einem Sieg bei Olympiakos Piräus und einer Niederlage gegen West Ham United gestartet, und spielt nun innerhalb von zwei Wochen zweimal gegen den serbischen Club aus Backa Topola. Wir kennen alle die Tabelle, wissen wie viele Punkte wir haben, und was wir in den nächsten beiden Spielen erreichen können, sagte Lienhart, aber wir sind auf zwei sehr schwere Spiele vorbereitet.