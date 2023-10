Freiburger Premiere in der Europa League gegen West Ham

Zum ersten Mal bestreitet der SC Freiburg am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) ein Pflichtspiel gegen einen Club aus England. Sie sei etwas ganz Besonderes, sagte Trainer Christian Streich vor der Europa-League-Partie gegen West Ham United. Nach dem 2:0 gegen den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Sonntag gehen die Freiburger ein Stück weit befreit und beflügelt ins Spiel gegen den Conference-League-Sieger der Vorsaison. Mittelfeldtalent Yannik Keitel und Stürmer Michael Gregoritsch drohen aufgrund muskulärer Probleme allerdings auszufallen. Beide Teams sind mit Siegen in die Europapokal-Gruppenphase gestartet. West-Ham-Fans sind aufgrund einer Sanktion durch die UEFA im ausverkauften Europa-Park Stadion am Donnerstag keine zugelassen.