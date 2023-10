Freiburg zum Ende der Englischen Woche bei Bayern gefordert

Zum Abschluss einer kräftezehrenden Woche tritt Fußball-Bundesligist SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum schwierigen Auswärtsspiel beim FC Bayern München an. Nur eines ihrer bisherigen 24 Pflichtspiele beim deutschen Rekordmeister konnten die Badener gewinnen - genau jenes 2:1 im DFB-Pokal-Viertelfinale der Vorsaison macht ihnen für die bevorstehende Aufgabe aber Mut.

Man brauche definitiv eine gute Leistung, kündigte Trainer Christian Streich an. In München will er von seiner Mannschaft einen entschlosseneren Auftritt sehen als in der ersten Halbzeit des Europa-League-Spiels gegen West Ham United (1:2) am Donnerstag. Mittelfeld-Routinier Nicolas Höfler fehlt erneut wegen seiner Sperre.