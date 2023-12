Freiburg will Schwung aus Piräus-Gala nach Mainz mitnehmen

Nach dem Europapokal ist vor der Bundesliga. Der SC will bei den abstiegsbedrohten 05ern an die Leistung vom Donnerstagabend anknüpfen - vor allem Stürmer Michael Gregoritsch.

Beflügelt von der 5:0-Gala gegen Olympiakos Piräus in der Europa League will der SC Freiburg auch seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga beenden. Seit vier Partien haben die Breisgauer dort nicht mehr gewonnen. Im Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist das Team von Trainer Christian Streich favorisiert. Die Formkurve der Mainzer zeigte zuletzt aber wieder nach oben: In den vergangenen drei Partien holten sie einen Sieg und zwei Unentschieden.

Mit frischem Schwung dürfte Freiburgs Stürmer Michael Gregoritsch auflaufen. Dem Österreicher gelangen gegen Piräus gleich drei Tore - es waren seine ersten in dieser Saison.